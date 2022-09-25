Советник президента США рассказал, чем обернется для рф применение ядерного оружия

По словам Салливана, если *россия пойдет на такой преступный шаг, то ее ждет решительный ответ.
Об этом сообщает CBS News.
«Напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для россии, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно. И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что, в принципе, Соединенные Штаты решительно отреагируют, если россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии», – сказал советник.
По его словам, американская сторона признает результаты фиктивных референдумов на оккупированных Украины и будет помогать украинскому народу в деоккупации его территорий. Также журналисты спросили у Салливана, правда ли путин еще никогда не был настолько загнан в угол, как в нынешней ситуации.
«Это правда, и это вопрос, к которому мы должны отнестись смертельно серьезно, потому что это вопрос первостепенной важности – возможное применение ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны», – добавил советник.
Ранее эксперт рассказал, возможно ли лишить россию ядерного статуса.
Также «Курсор» сообщал, что Украина получила системы ПВО NASAMS.
Помимо этого, генерал оценил вероятность ядерной войны и высказался о действиях путина.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!