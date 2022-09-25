Советник президента США рассказал, чем обернется для рф применение ядерного оружия

20:25, Сегодня
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владимир путин фото
Фото: depositphotos.com

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что американская сторона передала рф, что если та применит ядерное оружие, то это приведет к катастрофическим для нее последствиям.

По словам Салливана, если *россия пойдет на такой преступный шаг, то ее ждет решительный ответ.

Об этом сообщает CBS News.

«Напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для россии, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно. И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что, в принципе, Соединенные Штаты решительно отреагируют, если россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии», – сказал советник.

По его словам, американская сторона признает результаты фиктивных референдумов на оккупированных Украины и будет помогать украинскому народу в деоккупации его территорий. Также журналисты спросили у Салливана, правда ли путин еще никогда не был настолько загнан в угол, как в нынешней ситуации.

«Это правда, и это вопрос, к которому мы должны отнестись смертельно серьезно, потому что это вопрос первостепенной важности – возможное применение ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны», – добавил советник.

Ранее эксперт рассказал, возможно ли лишить россию ядерного статуса.

Также «Курсор» сообщал, что Украина получила системы ПВО NASAMS.

Помимо этого, генерал оценил вероятность ядерной войны и высказался о действиях путина.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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