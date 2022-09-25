Советник президента США рассказал, чем обернется для рф применение ядерного оружия

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что американская сторона передала рф, что если та применит ядерное оружие, то это приведет к катастрофическим для нее последствиям.

По словам Салливана, если *россия пойдет на такой преступный шаг, то ее ждет решительный ответ.

Об этом сообщает CBS News.

«Напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для россии, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно. И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что, в принципе, Соединенные Штаты решительно отреагируют, если россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии», – сказал советник.

По его словам, американская сторона признает результаты фиктивных референдумов на оккупированных Украины и будет помогать украинскому народу в деоккупации его территорий. Также журналисты спросили у Салливана, правда ли путин еще никогда не был настолько загнан в угол, как в нынешней ситуации.

«Это правда, и это вопрос, к которому мы должны отнестись смертельно серьезно, потому что это вопрос первостепенной важности – возможное применение ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны», – добавил советник.

Ранее эксперт рассказал, возможно ли лишить россию ядерного статуса.

Также «Курсор» сообщал, что Украина получила системы ПВО NASAMS.

Помимо этого, генерал оценил вероятность ядерной войны и высказался о действиях путина.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!