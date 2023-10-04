Никто бы не обратил внимания на информацию о неизвестном мужчине, если бы не один важный нюанс.

Спецслужбы *рф уже на протяжении нескольких дней пытаются найти неизвестного, который задумал ликвидировать президента владимира путина.

Об этом сообщает российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на свои источники.

Журналисты пишут, что никто бы не обратил внимание на данные о том, что кто-то недоволен главой кремля. Однако оказалось, что в деле замешан сотрудник одного из силовых ведомств.

По информации источника, специалист Управления Президента рф передал дежурной части МВД информацию о том, что неизвестные «плетут» тайный заговор в отношении путина. Так, в 6:20 утра правоохранители получили звонок в приемную от некоего 37-летнего Михаила Юрченко, назвавшего себя предпринимателем в сфере строительства и поделившимся своими полными данными, которые удалось подтвердить.

Его отличает от многочисленных заявителей странная история, которую он поведал тревожным тоном. По его словам, она с ним приключилась в городе чехове.

Юрченко там отдыхал там в местном караоке-клубе «Мед», где состоялось его знакомство с незнакомым человеком. Они продолжительное время откровенно обсуждали войну в Украине и дальнейшую жизнь в рф. В ходе беседы, как утверждает Михаил, собеседник продемонстрировал красное служебное удостоверение и сказал о своем задании «убрать владимира путина». Предприниматель после этого решил перевести тему.

«К сожалению Михаила, он не запомнил ни как звали собутыльника, ни разглядел его данные в удостоверении. Однако услышанное не давало ему покоя, и через пару дней переживаний он решил доложить о заговорщике куда следует. Теперь, по его наводке оперативники поехали изучать обстановку в кафе «Мед», в котором, кстати, часто можно встретить сотрудников разных ведомств», – сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что российские элиты хотят обменять войну с Украиной на конфликт с Китаем.

Также «Курсор» сообщал, что в рф тестируют систему социального рейтинга.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!