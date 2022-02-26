США и ЕС рассматривают возможность отключения России от SWIFT — СМИ

На данный момент чиновники Администрации президента США Джо Байдена обсуждают, как повлиять на руководство Европейского Союза и получить директиву, необходимую для запрета в России SWIFT.

Власти Соединенных Штатов Америки всерьез рассматривают возможность отключения России от платежной системы SWIFT из-за того, что Кремль начал войну с Украиной.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Союзники Штатов в Европе также поддерживают эту идею. Отметим, что ранее такая санкция казалась маловероятной.

Источники информационного агентства сообщают, что решение США и ЕС – не неизбежно. Сейчас этот вопрос лишь обсуждается.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Офисе президента Украины рассказали о ситуации вокруг Киева.

Кроме того, наш портал писал, что мэрия Тель-Авива загорелась желтым и синим светом в знак солидарности с Украиной.

Еще напомним, что стало известно, как прошли вторые сутки войны Украины с Россией.

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