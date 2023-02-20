США перед визитом Байдена в Киев связывались с рф – СМИ

США перед визитом президента Джо Байдена в Киев контактировали с *россией, чтобы между двумя ядерными государствами не возникли конфликтные ситуации.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации журналистов, в Белом доме не предоставили большого количества подробностей касаемо этого события, но утверждается, что перед визитом американского лидера произошла «базовая коммуникация с россиянами для обеспечения гарантий отсутствия конфликтных ситуаций», а также во избежание просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных стран.

Отмечается, что во время пребывания Байдена в Киеве американские разведывательные самолеты вели наблюдение за Киевом с воздушного пространства Польши. Саму поездку планировали месяцами, к организации операции привлекли Пентагон и спецслужбы. Организация визита была сложной, так как у США нет военного присутствия в Украине, а делегация была малочисленной (советники, медики и охрана).

Издание пишет, что пускай оборона Украины укреплена зенитно-ракетными комплексами, визит Байдена – редкий случай, когда американский президент посетил зону конфликта, где США или их союзники не контролируют воздушное пространство.

Ранее мы рассказывали, что журналисты обнародовали детали тайного визита Байдена в Украину.

Также «Курсор» сообщал, что Байден озвучил цель своего посещения Киева.

Помимо этого израильский репортер, побывавший в Херсоне, рассказал, что впервые в жизни боялся «каждого звука ракеты».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!