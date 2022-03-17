США: в Украине погибло 7 тыс. российских военнослужащих

В недавнем докладе Пентагона о падении морального духа в россии говорится о том, что войска бросают свою технику и убегают в лес. В боевых действиях участвуют около 150 тыс. российских военнослужащих.

По оценкам американской разведки, за три недели боев в Украине погибло более 7000 российских военнослужащих.

Среди погибших по меньшей мере три генерала.

По оценкам, от 14 000 до 21 000 солдат получили ранения.

Ошеломляющее число жертв, названное «консервативной» оценкой, вероятно, помешают некоторым российским подразделениям проводить необходимые боевые действия, сообщает The New York Times.

По данным Пентагона, когда потери в одном подразделении достигают 10%, включая убитых и раненых, оно начинает испытывать трудности в функционировании. Моральный дух, сплоченность подразделения и понимание обстановки падают при больших потерях.

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганс мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!