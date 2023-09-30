Стало известно, сколько оборонных предприятий Украины пострадали от атак рф

Российские оккупационные войска регулярно обстреливают территорию Украины и оборонная индустрия страны является одной из главных целей вражеских атак. За время войны от ударов пострадало около 40 предприятий.

Об этом заявил на Форуме оборонных индустрий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, российские захватчики повредили 37 военных предприятий и сейчас в стране прорабатываются дополнительные предложения по их восстановлению. Однако, даже несмотря на обстрелы, Украина каждый месяц только наращивает производство вооружения и техники, чтобы защищать на фронте свои территории.

Денис Шмыгаль отметил, что Украина также сотрудничает с партнерами в вопросе восстановления западной военной техники и создания на своей территории замкнутого цикла производства боеприпасов и оружия.

"Курсор" писал ранее, что на фронте российская федерация* теряет большое количество личного состава и техники, в том числе и самолеты. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, солдаты путинской армии потеряли в боях около 90 военных воздушных судов.

Еще мы писали, что в составе российских ракет, которыми страна обстреливает города Украины, содержатся от 30 до 50 иностранных комплектующих, и если агрессор сможет находить пути, чтобы обходить экономические санкции, то производство вооружения будет увеличиваться.

Напомним, что в ночь на субботу, 30 сентября, российские оккупационные войска атаковали города Украины беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Зафиксирован "прилет" в Винницкой области.