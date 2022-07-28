Стало известно, сколько ракетных и авиаударов рф нанесла по Украине в июле

Замначальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, сколько с начала июля рф* нанесла воздушных ударов по Украине.

Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины, нанося большой ущерб инфраструктурным и гражданским объектам. Замначальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал на брифинге, сколько авиационных и ракетных ударов рф нанесла по Украине с начала текущего месяца.

Об этом передает издание «Униан».

По его словам, российская армия за июль совершила 93 воздушные атаки, в результате которых были частично или полностью разрушены 165 объектов. В частности, рф уничтожила 4 школы, 9 жилых домов и частично повредила 137 объектов, среди них 11 учреждений образования и 29 домов.

«Курсор» писал ранее, что в последнее время российская федерация активизировала воздушные удары по территории Украины и это может быть связано с успехом украинских военных на юге страны.

Еще мы писали, что 23 июля, российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. При этом не прошло даже суток после того, как рф подписала с ООН и Турцией соглашение о предоставлении зеленого коридора, чтобы Украина могла вывести свое зерно по Черному морю.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжают сверхэффективно использовать американские ракетные системы HIMARS против российской оккупационной армии. Стало известно, что благодаря им уничтожено уже 50 российских складов боеприпасов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!