Трамп был шокирован что его главные помощники были евреями — СМИ

В книге «Уверенный человек» Мэгги Хаберман утверждается, что бывший президент Дональд Трамп был поражен тем, что некоторые из его старших помощников были евреями, и ошибочно предположил, что другой старший сотрудник также был евреем, хотя он им не был, из-за того, что его фамилия была распространена среди евреев и неевреев.
Об этом сообщает 7Israel National News.
Кроме этого, Трамп был удивлен, что некоторые из его старших помощников были евреями, во время разговора с зятем Джаредом Кушнером и старшими советниками Стивеном Миллером и Джейсоном Миллером, согласно Business Insider.
Разговор произошел на борту Air Force One во время полета перед выборами 2020 года. Согласно книге, Трамп сказал им: «Кто бы мог подумать, что мои лучшие парни — евреи».
Хаберман указала в книге, что Джейсон Миллер, который начинал как представитель кампании Трампа в 2016 году, а затем стал одним из старших советников президента на выборах 2020 года, не еврей.
В книге утверждается, что разговор произошел «после того, как Трамп несколько месяцев говорил Джейсону Миллеру, что у него «милая, понимающая жена-еврейка». За исключением того, что жена Джейсона Миллера не была еврейкой, и он тоже».
Ранее Курсор писал, что Дональд Трамп предлагал Иудею и Самарию королю Иордании в 2018 году. Неизвестно, знали ли Израиль и премьер-министр Биньямин Нетаниягу о предложении Дональда Трампа.
Кроме этого, бывший посол Израиля заявил, что Нетаниягу просил признания Иерусалима. Бывший израильский посол Рон Дермер отвергает заявление зятя Трампа Джареда Кушнера о том, что Биньямин Нетаниягу «чуть не убил признание Иерусалима».
Напомним, что американский чиновник заявил, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.