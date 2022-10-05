Трамп был шокирован что его главные помощники были евреями — СМИ

В новой книге утверждается, что Дональд Трамп несколько месяцев ошибочно называл советника не еврейского происхождения евреем.

В книге «Уверенный человек» Мэгги Хаберман утверждается, что бывший президент Дональд Трамп был поражен тем, что некоторые из его старших помощников были евреями, и ошибочно предположил, что другой старший сотрудник также был евреем, хотя он им не был, из-за того, что его фамилия была распространена среди евреев и неевреев.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Кроме этого, Трамп был удивлен, что некоторые из его старших помощников были евреями, во время разговора с зятем Джаредом Кушнером и старшими советниками Стивеном Миллером и Джейсоном Миллером, согласно Business Insider.

Разговор произошел на борту Air Force One во время полета перед выборами 2020 года. Согласно книге, Трамп сказал им: «Кто бы мог подумать, что мои лучшие парни — евреи».

Хаберман указала в книге, что Джейсон Миллер, который начинал как представитель кампании Трампа в 2016 году, а затем стал одним из старших советников президента на выборах 2020 года, не еврей.

В книге утверждается, что разговор произошел «после того, как Трамп несколько месяцев говорил Джейсону Миллеру, что у него «милая, понимающая жена-еврейка». За исключением того, что жена Джейсона Миллера не была еврейкой, и он тоже».

Ранее Курсор писал, что Дональд Трамп предлагал Иудею и Самарию королю Иордании в 2018 году. Неизвестно, знали ли Израиль и премьер-министр Биньямин Нетаниягу о предложении Дональда Трампа.

Кроме этого, бывший посол Израиля заявил, что Нетаниягу просил признания Иерусалима. Бывший израильский посол Рон Дермер отвергает заявление зятя Трампа Джареда Кушнера о том, что Биньямин Нетаниягу «чуть не убил признание Иерусалима».

Напомним, что американский чиновник заявил, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.