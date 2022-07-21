Трех влиятельных украинских евреев могут лишить гражданства Украины

Источники, близкие к президенту Украины, сообщили, что уже в ближайшее время Зеленский может подписать указ, который лишит гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана.

Украинский президент Владимир Зеленский уже в ближайшее время может лишить гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, народного депутата, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и действующего главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

Украинские СМИ не получили официального подтверждения информации, однако источники сообщают, что это может произойти в ближайшее время.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что правительство насчитало 86 лиц, которые подпадают под определение «олигарха».