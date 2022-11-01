«Твердый, уверенный в себе»: глава ЧВК «Вагнер» оценил заслуги Зеленского

Доверенное лицо путина* олигарх и предводитель вагнеровцев пригожин неожиданно похвалил президента Украины Зеленского.
Глава ЧВК «Вагнер» заявил, что Владимир Зеленский — «твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень, хоть и является президентом враждебной для рф страны».
Такие высказывания путинского соратника демонстрируют в первую очередь неуверенность, царящую в правящих кругах рф.
Перемены, которые произошли на фронте и показали тотальные неудачи политики путина как на международном дипломатическом уровне, так и внутри страны, «вскрыли как нарыв» нарастающей ком проблем.
«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.
Также мы информировали, что Зеленский рассказал, как россия использовала Беннета.
Наш сайт уже сообщал, что Зеленский высказался об израильско-украинских отношениях во время войны.
«Надеюсь, теперь Израиль нам поможет» — Зеленский высказался об израильско-украинских отношениях во время войны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!