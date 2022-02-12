Тысячи людей вышли на марш в Киеве, чтобы продемонстрировать единство против российской угрозы

Напряженность на востоке Украины усиливается, поскольку Россия собрала более 100 тысяч военнослужащих вблизи Украины и провела крупномасштабные учения.

Несколько тысяч украинцев вышли на митинг в Киеве в субботу, чтобы продемонстрировать единство на фоне опасений российского вторжения, а президент Украины призвал людей не паниковать и выступил против того, что, по его словам, является переизбытком мрачных прогнозов войны, о которых сообщают СМИ.

Напряжение нарастает, поскольку Россия нарастила более 100 тысяч военнослужащих вблизи Украины и провела крупномасштабные учения. В пятницу Соединенные Штаты заявили, что вторжение может начаться в любой момент. Россия отрицает, что планирует вторжение.

Украинцы прошли колонной через центр Киева, скандируя «Слава Украине» и неся украинские флаги и транспаранты с надписями «Украинцы будут сопротивляться» и «Захватчики должны умереть».

Президент Украины Владимир Зеленский, который присутствовал на милицейских учениях в южной Херсонской области, сказал, что российское нападение может произойти в любой момент, но выступил против того, что он назвал чрезмерным количеством информации о надвигающейся войне.

«Лучший друг наших врагов — это паника в нашей стране. А вся эта информация только провоцирует панику и не может нам помочь», — сказал он. «Я не могу согласиться или не согласиться с тем, что еще не произошло. Пока в Украине нет полномасштабной войны».

Курсор ранее писал, что Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, об этом сообщило посольство США в Киеве.

Кроме того, сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Публикации в ведущих западных изданиях появились в ночь на 12 февраля. Они называли примерно одну и ту же дату — 15-16 февраля, так как именно в это время якобы будут самые лучшие погодные условия для наступления.

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