У путина диагностировали болезнь Паркинсона и не только — СМИ

Президент россии владимир путин* может быть смертельно больным. Так, у лидера рф диагностировали болезнь Паркинсона.

Об этом сообщает британское издание The Sun, ссылаясь на письмо от анонимного источника, приближенного к путину.

«Я могу подтвердить, что у него диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона, но она уже прогрессирует», – утверждает источник из среды российских спецслужб.

Помимо этого, у путина якобы диагностировали ряд других серьезных заболеваний, включая рак и шизоаффективное расстройство. По словам инсайдера, этот факт будет всячески отрицаться и скрываться.

«Путина регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы», – пишет издание.

Источник отмечает, что болезнь не только вызывает сильную боль, также у путина есть состояние одутловатости лица и другие побочные эффекты, включая провалы в памяти.

«В его близком окружении ходят слухи, что кроме постепенно распространяющегося рака поджелудочной железы у путина еще и рак простаты», – добавил источник.

Ранее Курсор писал, что разведка Украины заявила, что путин имеет по крайней мере трех двойников. Двойникам сделали пластические операции, чтобы они были как две капли воды похожи на российского диктатора, однако их выдают мимика, жесты и мочки ушей.

Курсор сообщал, что в разведке Украины назвали вероятных преемников путина.

Наша редакция также писала, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии».

Также мы сообщали, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!