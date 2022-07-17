У российской армии нет ресурсов, чтобы возобновить активное наступление в Украине — эксперт

Ранее американские аналитики говорили, что россияне готовят новое наступление на Донбассе. Однако сами украинцы пока не видят признаков этого.

На данный момент российская армия не способна придать активности своим боевым действиям в Украине, поскольку не имеет сил и средств для этого.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По словам специалиста, военные ВСУ пока не наблюдают выход россии из оперативной паузы, несмотря на информацию Института изучения войны в США.

Так, глава минобороны россии* сергей шойгу говорил, что приказал военным активизировать наступлением на всех направлениях. Однако Жданов сказал, что это заявление странное, так как у россиян просто нет для этого ресурсов.

«Уже вторая неделя заканчивается, а они не могут возобновить наступление на Донецком направлении», — отметил эксперт.

Ранее редакция нашего сайта писала, что журналисты назвали единственный способ остановить агрессивную политику владимира путина.

Также Курсор сообщал, что стало известно, сколько еще систем ППО NASAMS получит Украина и будут ли они новыми.

Еще напомним, что в США ответили, смогли бы они противодействовать таким же интенсивным ракетным обстрелам, как в Украине.