У российской армии нет ресурсов, чтобы возобновить активное наступление в Украине — эксперт

На данный момент российская армия не способна придать активности своим боевым действиям в Украине, поскольку не имеет сил и средств для этого.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
По словам специалиста, военные ВСУ пока не наблюдают выход россии из оперативной паузы, несмотря на информацию Института изучения войны в США.
Так, глава минобороны россии* сергей шойгу говорил, что приказал военным активизировать наступлением на всех направлениях. Однако Жданов сказал, что это заявление странное, так как у россиян просто нет для этого ресурсов.
«Уже вторая неделя заканчивается, а они не могут возобновить наступление на Донецком направлении», — отметил эксперт.
Ранее редакция нашего сайта писала, что журналисты назвали единственный способ остановить агрессивную политику владимира путина.
Также Курсор сообщал, что стало известно, сколько еще систем ППО NASAMS получит Украина и будут ли они новыми.
Еще напомним, что в США ответили, смогли бы они противодействовать таким же интенсивным ракетным обстрелам, как в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!