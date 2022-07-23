ВСУ показали, как уничтожают оккупантов в горной местности

Украинские войска, которые дислоцируются в горных регионах, активно уничтожают технику и солдат российской армии — под оккупантами буквально «пылает земля».

Украинские военные продолжают успешно и зрелищно уничтожать личный состав и технику оккупантов.

Своими успехами похвастались своими результатами бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Результаты работы артиллеристов обнародовали на Facebook-странице бригады.

«Хотим показать вам совместную работу 108-го и 109-го отдельных горно-штурмовых батальонов, которые остановили врага во время попытки прорвать нашу оборону» – написали военные.

На красивых и весьма эффектных кадрах можно увидеть, как украинские солдаты останавливают наступление россиян.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!