У Зеленского объяснили, почему рф бьет по украинской инфраструктуре

Российская федерация продолжает обстреливать украинские города, целясь как в объекты критической инфраструктуры, так и жилищный сектор. И все это делается от бессилия, поскольку агрессор проигрывает на поле боя.

Таким мнением на своей странице в Twitter поделился советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, путин понимает, что не сможет овладеть Украиной, поэтому усиливает обстрелы, разрушая инфраструктуру. Но со временем к россиянам придет осознание того факта, что они будут возмещать весь причиненный стране ущерб путем выплат репараций.

Михаил Подоляк подчеркнул, что россия продолжает проводить геноцид украинского народа, проводя «эксперимент», сможет ли многомиллионная Украина выжить, если лишить ее света, отопления и воды. Но украинцы все смогут.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация в последнее время усилила обстрелы по территории Украины, и несмотря на то, что агрессор испытывает определенный дефицит боеприпасов и техники, у него остается достаточно возможностей, чтобы продолжать свой ракетный террор.

Еще мы писали, что по данным Организации Объединенных Наций, по меньшей мере 16 295 мирных жителей были убиты после вторжения рф в Украину 24 февраля.

Напомним, что недавние потери россии, вызванные успехами украинской армии на юге и востоке Украины, посеяли панику в кремлевском окружении.