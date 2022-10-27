У Зеленского отреагировали на выступление путина

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал тезисы *владимира путина, высказанные в дискуссионном клубе «Валдай».

Об этом он сообщил в Twitter.

«Любая речь путина может быть описана фразой «по Фрейду». Человек, вторгшийся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид – обвиняет кого-то в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер — пожнет бурю. Буря наступает», – написал Подоляк.

Отметим, что 27 сентября, в четверг, президент рф владимир путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». В частности, диктатор заявил, что западные страны поставили на кон власть над миром.

Их лидеры якобы считают, что их культура и мировоззрение являются универсальными. Также он обвинил Запад в том, что тот забыл о принципах свободы торговли и конкуренции, когда выгоду от них начали получать страны Азии, а также организовал переворот в Украине в 2014 году.

Россия якобы никогда не считала врагом Запада и пыталась наладить хорошие отношения после того, как западные страны якобы финансировали чеченских террористов. Также путин считает, что рф хотят превратить в инструмент геополитических целей Запада. Подробнее читайте в нашем материале.

Помимо этого, в рамках этого мероприятия кремлевский диктатор заявил о возможности ядерной войны и рассказал, почему россия напала на Украину.

Также «Курсор» сообщал, что в рф возбудили первое уголовное дело о неисполнении приказа в военное время.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!