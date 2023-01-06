У Зеленского показали страшные фото обстрела армией рф пожарной части в Херсоне

Российские военные выбрали своей новой целью спасателей, которые под огнем и взрывами разбирали завалы больниц и частных домов в Херсоне.

Российские оккупанты продолжают жестокие обстрелы Херсона, убивая мирных людей, которых совсем недавно называли «своими братьями».

Армия рф* два дня подряд расстреливала пожарные части в Херсоне, есть погибшие.

Как сообщили в Офисе президента Украины показали жуткие кадры расстрела тех людей, которые спасали пострадавших от обстрела жителей Херсона, рискуя собственными жизнями.

В Украине рассказали, что зафиксировано не менее 4 взрывов, а рядом с обстрелянной частью загорелся частный дом. Точное число погибших в ОП не назвали.

Российские власти считают нормальным вначале обстрелять украинские города, а через несколько часов предложить «перемирие» и недоумевают, почему его отвергают.

Ранее Курсор писал про «рождественское перемирие» путина: аналитики назвали причину такого решения. Заявление путина о том, что российские войска будут соблюдать 36-часовое прекращение огня в период с 6 по 7 января в связи с празднованием Рождества, вероятно, является информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины.

Редакция уже сообщала, что Байден оценил вероятность прекращения огня россией.

Еще Курсор информировал, что путин ввел режим прекращения огня на 36 часов.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!