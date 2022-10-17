Удар по Киеву: обнародованы данные о погибших и пострадавших

Согласно последним данным Офиса президента Украины, в результате атаки дронов-камикадзе по Киеву четыре человека пострадали, трое человек погибли.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, где произошел взрыв в результате российской атаки дронами-камикадзе, спасатели достали тело погибшей женщины.

«Из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины. Еще один человек находится под завалами», — заявил Кличко.

«28 дронов утром летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО, большинство летающих террористов были сбиты. В Киеве прогремело 5 взрывов», — добавил Кличко.

Мэр столицы добавил, что поисково-спасательные работы все еще продолжаются. Трое пострадавших были госпитализированы в больницы.

На данный момент разборы завалов продолжаются. Под обломками дома, а также в подвале могут находиться жители.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку беспилотников по Киеву.

Ранее Курсор писал, что россия* атаковала Киев дронами-камикадзе: появились подробности. С самого утра в Киеве звучала воздушная тревога, а затем началась атака дронами-камикадзе.

Курсор писал, что столицу Украины атаковали дронами-камикадзе: что известно. Сегодня утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

Курсор сообщал, что украинским военным удается сбивать часть иранских дронов, которыми российская федерация* атакует города, но есть и те, которые поражают объекты. А все дело в отсутствии многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Еще мы писали, что в Николаевской области военнослужащие сбили с крупнокалиберного пулемета дрон-камикадзе Shahed-136 армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!