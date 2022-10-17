Удар по Киеву: обнародованы данные о погибших и пострадавших

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, где произошел взрыв в результате российской атаки дронами-камикадзе, спасатели достали тело погибшей женщины.
«Из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины. Еще один человек находится под завалами», — заявил Кличко.
«28 дронов утром летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО, большинство летающих террористов были сбиты. В Киеве прогремело 5 взрывов», — добавил Кличко.
Мэр столицы добавил, что поисково-спасательные работы все еще продолжаются. Трое пострадавших были госпитализированы в больницы.
На данный момент разборы завалов продолжаются. Под обломками дома, а также в подвале могут находиться жители.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку беспилотников по Киеву.
Ранее Курсор писал, что россия* атаковала Киев дронами-камикадзе: появились подробности. С самого утра в Киеве звучала воздушная тревога, а затем началась атака дронами-камикадзе.
Курсор писал, что столицу Украины атаковали дронами-камикадзе: что известно. Сегодня утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.
Курсор сообщал, что украинским военным удается сбивать часть иранских дронов, которыми российская федерация* атакует города, но есть и те, которые поражают объекты. А все дело в отсутствии многоуровневой системы противовоздушной обороны.
Еще мы писали, что в Николаевской области военнослужащие сбили с крупнокалиберного пулемета дрон-камикадзе Shahed-136 армии рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!