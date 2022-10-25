Украденное фото с Порошенко или как опозорились российские пропагандисты

Новый фейк хотели запустить в пророссийских СМИ, но снова все обернулось против них. Пропагандистам очень уж хотелось показать, что кто-то помогает их армии.

Пятый украинский президент Петр Порошенко финансирует благотворительный фонд, который занимается поставками в армию военных машин, бронежилетов и других необходимых вещей.

Однако российские пропагандисты не узнали Порошенко на фотографии и просто украли этот кадр, чтобы представить его, как помощь российских волонтеров армии рф, сообщает obozrevatel.

На одном из русских пабликов рассказали о мнимой помощи для народной милиции в псевдореспублике днр. Неожиданно на этой фотографии «засветился» Порошенко.

Пророссийские СМИ просто украли это фото пятого президента Украины на фоне пикапов, которые он недавно передал для нужд ВСУ. «Как видимо, им самим похвастаться нечем, приходиться воровать даже работу наших патриотов», — прокомментировали со смехом украинские волонтеры.

Ранее Курсор писал, что в россии отец солдата, не видевший сына 23 года, решил забрать выплаты за его смерть у экс-жены.

Также мы сообщали, что в сети показали вооружение мобилизованных в россии и Крыму: позапрошлый век. Российские солдаты просят у своих семей помощи в виде еды, теплой одежды и даже женских гигиенических средств. А свое оружие они просто не воспринимают всерьез.

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!