Украина готова помочь Молдове освободить Приднестровье

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщило, что его страна готовя всячески способствовать деоккупации так называемого Приднестровья.

Украина готова оказать всю возможную помощь правительству Молдовы в изгнании российской оккупационной группировки с территории так называемого Приднестровья.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире Национального телемарафона.

«Я поддерживаю желание Молдовы избавиться от оккупационных сил на своей территории. И мы, как государство и как спецслужба, сделаем все, чтобы помочь нашему братскому государству избавиться от оккупантов на его земле», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!