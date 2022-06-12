Израильский генерал рассказал о «тайном договоре» москвы с Иерусалимом

По словам военного, москва может трактовать удар по Дамаску как покушение на целостность режима Башара Асада в Сирии. Отметем, что атаку на аэропорт Дамаска приписывают Израилю.

Израиль и россия* якобы имеют договоренность, согласно которой в москве не реагируют на военные действия Иерусалима против иранских объектов в Сирии. Однако деятельность израильских войск не должна нанести ущерб режиму Башара Асада.

Об этом рассказал генерал-майор в отставке Гиора Айленд, пишет 9 канал.

Именно поэтому повреждение аэропорта в Дамаске вызвало такую бурную реакцию российского МИД. Так, в рф уверены, что разрушение аэропорта – это покушение на режим Асада, в который россия вложила большое количество средств.

Напомним, что не так давно был нанесен удар по военным объектам Ирана возле Дамаска. Авианалет приписывают Израилю, хотя командование ЦАХАЛа не комментирует подобные операции.

Отметим также, что российский МИД обрушился с критикой на Израиль из-за авиаудара по Сирии.

Ранее редакция Курсора сообщала, что спутниковые снимки показали поврежденный аэропорт Дамаска после атаки, приписываемой Израилю.

Кроме того, наш сайт писал, что Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!