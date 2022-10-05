Украина может ударить по Беларуси при одном условии, — эксперт

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Украина не допустить ситуации, которая произошла в начале полномасштабного вторжения рф*.

Несмотря на то, что официально Беларусь не вступала в войну против Украины, она дала в использование свои территории российской армии. И на данный момент со стороны государства существует угроза.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире проекта Freeдом назвал условие, при котором Украина нанесет удар по Беларуси.

По его словам, это произойдет, когда российские войска выдвинутся в государственной границе Украины, чтобы пойти в новое наступление. На подступах ВСУ начнут наносить удары по войскам рф, но они будут еще на белорусской территории.

Олег Жданов подчеркнул, что Украина не допустит повторения сценария, который произошел в феврале, во время полномасштабного вторжения россии, когда войска зашли со стороны Беларуси и оккупировали Киевскую область.

Он отметил, что пока армия Беларуси не присоединится к россиянам на поле боя, потому что Лукашенко не хочет этого делать.

«Курсор» писал ранее, что Беларусь продолжает предоставлять российской федерации свои территории для расположения ее военных и техники. И со стороны государства существует угроза сухопутного нападения.

Еще мы писали, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!