Украина вводит визовый режим с россией: Кабмин поддержал Зеленского

Уже с первого июля граждане россии не смогут попасть на территорию Украины без получения визы. Примечательно, что Украина разорвала дипломатические отношения с рф сразу после начала войны.

Кабинет министров Украины поддержал предложение Владимира Зеленского о введении безвизового режима с россией*, о чем сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом украинский политик написал на своем канале в Telegram.

«Окончательно разрываем связи с россией». — написал он в своем сообщении.

Таким образом, уже с первого июля граждане российской федерации не смогут въехать на территорию Украины без визы.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировала на решение кабинета министров Украины. По его словам, это ход истории.

«Россия сама сделала все, чтобы разрушить любые связи с Украиной. Ну, а мы делаем все, чтобы самыми сильными были наши связи с Европой», — сказал Зеленский в своем очередном видеообращении.

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