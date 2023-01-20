Медведев угрожает НАТО ядерной войной

Бывший президент рф, заместитель председателя совета безопасности дмитрий медведев* предупреждает о ядерной войне, если россия потерпит поражение в Украине.

дмитрий медведев, заявил что поражение России в войне против Украины может спровоцировать ядерную войну.

«Поражение ядерной державы в обычной войне может спровоцировать ядерную войну», — заявил Медведев в сообщении в Telegram.

«Ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — сказал он

По его словам, НАТО и другие лидеры оборонных ведомств, которые должны встретиться в пятницу на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить стратегию и поддержку попытки Запада нанести поражение россии в Украине, должны подумать о рисках своей политики.

Кроме этого, в кремле заявили, что слова медведева о том, что поражение россии в Украине может спровоцировать ядерную войну, полностью соответствуют ядерной доктрине Москвы.

«Ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — говорится в заявлении.

США и рф владеют около 90% мировых ядерных боеголовок. президент рф владимр путин принимает окончательное решение о применении ядерного оружия.

Ранее Курсор писал, что медведев озвучил новые условия для переговоров с Украиной. медведев выступил с новым заявлением касательно Украины.

Курсор писал, что лавров рассказал о готовности рф к «мирным предложениям» с Украиной, но есть нюанс. лавров заявил, что «мы не видим серьезных мирных предложений».

Курсор также сообщал, что путин назвал новую цель войны в Украине. Он заявил, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, а цель всех действий россии — прекращение боевых действий и попытка прекратить эту войну.

Кроме этого, израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине. Эксперт отмечает, что путин в курсе, что ракетные удары по Украине не приносят желаемого результата.

Наша редакция писала, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!