В Харьковской области спецназовцы Нацгвардии Украины взяли в плен двух боевиков так называемой «лнр»*. Они пытались выехать из района ведения боев, чтобы не «встречаться» с украинскими бойцами на поле боя.

Об этом пресс-служба Нацгвардии сообщает в Телеграме.

Бойцы Нацгвардии отметили, что они пополнили обменный фонд, а вместе с тем дали шанс некоторым «освободителям» вернуться домой не в пакете.

Захватчики попробовали выехать из региона на гражданском автомобиле, надев с целью маскировки на свою форму другие вещи. При обыске у нх обнаружили оружие и документы.

«Курсор» писал ранее, что в российской федерации из-за санкций постепенно нарастает недовольство режимом владимира путина. В скором времени оно приблизится к своему очередному пику.

Еще мы писали, что по словам военного эксперта Михаила Притулы, если путину сейчас «не удастся мобилизовать достаточно мяса, то война закончится быстрее».

Напомним, что новые увольнения среди российского генералитета говорят о том, что политические цели россии в Украине преобладают над военным планированием.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!