Украинские солдаты при помощи боевых беспилотников и артиллерийского огня уничтожили семь оккупантов. Видео ликвидации россиян опубликован в сети.

Бойцы Сил специальных операций «Азов» показали «охоту» на российских военных, скрывающихся в одной из лесополос.

Видео появилось в Telegram ССО АЗОВ.

На кадрах видно, что оккупантов заметили воздушные разведчики Азова. Украинские дроны помогают корректировать огонь артиллерии. В результате точных выстрелов было уничтожено семь солдат армии рф*.

«Семь «двухсотых» — тело одного попало в кадр, остальные были размазаны по лесополосе. Работа воздушной разведки ССО АЗОВ и артиллерии», — говорится в сообщении.

«Курсор» писал, что доктор Комаровский ответил, отойдет ли путин от власти из-за болезней. Комаровский отметил, что, когда путин выходил из самолета в столице Ирана, то это произвело на него «печальное впечатление».

Мы сообщали, что профессор психиатрии Джеймс Фэллон долгое время изучал психопатов в политике. И в интервью немецкому журналу Focus он поставил главе кремля четкий диагноз.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!