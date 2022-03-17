Украинские военные: российское наземное наступление не увенчалось успехом

Они добавили, что личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказу военных рф от участия в войне в Украине.

Украинские военные утверждают, что наземное наступление россии* в Украине не увенчалось успехом, а российские войска продолжают бомбить города.

Военные Украины также обвиняют россию в проведении кибератак, «физическом уничтожении» теле- и радиосигналов и продолжении «активного распространения дезинформации» о войне.

«Оккупационные силы продолжают нести потери. У них большие проблемы с комплектованием боевых частей и подразделений. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказу военных рф от участия в войне в Украине», — говорится в заявлении военных на своей странице в Facebook.

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганс мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!