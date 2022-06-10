Украинский чиновник: россия использует суд над иностранцами, чтобы повысить ставки на переговорах

Россия хочет использовать трех иностранцев, которые были захвачены во время боевых действий на стороне Украины и приговорены к смертной казни в качестве «заложников», чтобы оказать давление на Запад по поводу мирных переговоров, заявил в пятницу высокопоставленный украинский чиновник.
Они предстали перед судом после того, как в прошлом месяце украинский суд приговорил российского солдата к пожизненному заключению за убийство безоружного мирного жителя в Украине.
Киев заявил, что решение суда, принятое в четверг, не имеет никакой силы, что бойцы являются военнослужащими украинских вооруженных сил и что на них распространяется защита Женевской конвенции.
Вадим Денисенко, советник Министерства внутренних дел, заявил в пятницу, что Украина будет координировать свою позицию по приговорам с Великобританией, Соединенными Штатами и Европейским союзом.
Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские артиллеристы показали, как «поджарили» позиции оккупантов.
Также наш сайт писал, что путин сравнил себя с Петром I.
Еще напомним, что жительница днр рассказала, как мужчин заставляют воевать.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!