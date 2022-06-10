Украинский чиновник: россия использует суд над иностранцами, чтобы повысить ставки на переговорах

Два британца и марокканец были приговорены к смертной казни в четверг судом самопровозглашенной Донецкой народной республики (днр).

Россия хочет использовать трех иностранцев, которые были захвачены во время боевых действий на стороне Украины и приговорены к смертной казни в качестве «заложников», чтобы оказать давление на Запад по поводу мирных переговоров, заявил в пятницу высокопоставленный украинский чиновник.

Они предстали перед судом после того, как в прошлом месяце украинский суд приговорил российского солдата к пожизненному заключению за убийство безоружного мирного жителя в Украине.

Киев заявил, что решение суда, принятое в четверг, не имеет никакой силы, что бойцы являются военнослужащими украинских вооруженных сил и что на них распространяется защита Женевской конвенции.

Вадим Денисенко, советник Министерства внутренних дел, заявил в пятницу, что Украина будет координировать свою позицию по приговорам с Великобританией, Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские артиллеристы показали, как «поджарили» позиции оккупантов.

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