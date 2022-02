Украинский раввин заявил, что Зеленский просил его «молиться о безопасности»

President Zelensky called me today &requested that every Jew in Ukraine pray for safety of each person in @Ukraine and the end to the Russian invasion of our country The Russian invasion threatens every Jew in Ukraine הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל #StandWithUkraine @MFA_Ukraine pic.twitter.com/ot1vXLeeZj

— Chief Rabbi Bleich (@Ukrainerabbi) February 27, 2022