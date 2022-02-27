Украинский раввин заявил, что Зеленский просил его «молиться о безопасности»

«Президент Зеленский позвонил мне сегодня и попросил, чтобы каждый еврей в Украине молился за безопасность каждого человека в Украине и за прекращение российского вторжения в нашу страну», — написал Блайх.

Украинский раввин Яаков Дов Блайх сообщил, что сегодня ему звонил президент Владимир Зеленский.

«Президент Зеленский позвонил мне сегодня и попросил, чтобы каждый еврей в Украине молился за безопасность каждого человека в Украине и за прекращение российского вторжения в нашу страну», — написал Блайх в Twitter. — Российское вторжение угрожает каждому еврею в Украине».

President Zelensky called me today &requested that every Jew in Ukraine pray for safety of each person in @Ukraine and the end to the Russian invasion of our country The Russian invasion threatens every Jew in Ukraine הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל #StandWithUkraine @MFA_Ukraine pic.twitter.com/ot1vXLeeZj — Chief Rabbi Bleich (@Ukrainerabbi) February 27, 2022

Родившийся в США Блайх — один из нескольких раввинов, которые претендуют на звание главного раввина Украины.

В пятницу он сказал, что укрывается за пределами Киева и пытается эвакуироваться на запад.

Ранее Курсор писал, что украинские военные показали развалившуюся технику российских оккупантов. Вооруженные силы Украины захватывают все больше техники оккупанта. Множество российских солдат бросают Танки, БТР и прочий военных транспорт, убегая к границе с РФ. Украинский военный осмотрел бронетехнику российских оккупантов, и, по его словам, россияне приехали на очень плохом военном транспорте. Ролик был опубликован на странице Сухопутных войск Украины.

Также редакция Курсора сообщала, что Украина попросила Красный Крест помочь вывезти трупы российских военных.

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