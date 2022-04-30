Украинский военный рассказал, появятся ли у границ Украины новые горячие точки

По словам генерала, путин готовит российское общество к началу полномасштабной войны. Он хочет провести полную мобилизацию, создав еще несколько конфликтов.

В москве* готовят несколько сценариев для того, чтобы расширить войну. Так, путин хочет объявить мобилизацию.

Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж в интервью порталу «Обозреватель».

По словам генерала, возможны даже теракты в самой москве или санкт-петербурге, не говоря уже об инцидентах в приграничных с Украиной областях россии. К таким методам российское руководство прибегало уже не раз.

Кроме того, Маломуж рассказал, что недавние взрывы в том же Приднестровье должны убедить россиян, что Украина якобы ведет террористическую деятельность. Российское общество готовят к полномасштабной войне.

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