Украинский военный рассказал, появятся ли у границ Украины новые горячие точки

В москве* готовят несколько сценариев для того, чтобы расширить войну. Так, путин хочет объявить мобилизацию.
Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж в интервью порталу «Обозреватель».
По словам генерала, возможны даже теракты в самой москве или санкт-петербурге, не говоря уже об инцидентах в приграничных с Украиной областях россии. К таким методам российское руководство прибегало уже не раз.
Кроме того, Маломуж рассказал, что недавние взрывы в том же Приднестровье должны убедить россиян, что Украина якобы ведет террористическую деятельность. Российское общество готовят к полномасштабной войне.
Ранее редакция нашего сайта писала, что эксперты рассказали, что россия сменила тактику войны в Украине.
Кроме того, Курсор сообщал, что политолог рассказал, что будет с россией в будущем.
Еще напомним, что украинские военные сбросили с дрона гранату прямо в люк российской военной машины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!