Украинский военный рассказал, появятся ли у границ Украины новые горячие точки

13:37, Сегодня
Новости СНГ, Общество
Российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

По словам генерала, путин готовит российское общество к началу полномасштабной войны. Он хочет провести полную мобилизацию, создав еще несколько конфликтов.

В москве* готовят несколько сценариев для того, чтобы расширить войну. Так, путин хочет объявить мобилизацию.

Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж в интервью порталу «Обозреватель».

По словам генерала, возможны даже теракты в самой москве или санкт-петербурге, не говоря уже об инцидентах в приграничных с Украиной областях россии. К таким методам российское руководство прибегало уже не раз.

Кроме того, Маломуж рассказал, что недавние взрывы в том же Приднестровье должны убедить россиян, что Украина якобы ведет террористическую деятельность. Российское общество готовят к полномасштабной войне.

Ранее редакция нашего сайта писала, что эксперты рассказали, что россия сменила тактику войны в Украине.

Кроме того, Курсор сообщал, что политолог рассказал, что будет с россией в будущем.

Еще напомним, что украинские военные сбросили с дрона гранату прямо в люк российской военной машины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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