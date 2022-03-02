Украинский Житомир обстреляли крылатой ракетой «Калибр»: горят жилые дома

Российско-белорусские оккупационные войска нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по Житомиру с территории Беларуси. В результате загорелись дома.

В Житомире оккупанты ударили крылатой ракетой «Калибр» по базе 95 бригады. В результате атаки загорелись жилые дома.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«После удара крылатой ракетой «Калибр» по базе 95 Бригады в Житомире горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти. Удар нанесен с территории фашистской Беларуси», — написал Геращенко.

Затем он дополнил информацию: «Только что говорил с мером Житомира Сергеем Сухомлиным. Русские подонки — ракетчики или летчики промахнулись и попали не по военной базе, а по жилым домам — частному сектору. Уже на сейчас — четверо погибших. В том числе ребенок. На место уже едут иностранные журналисты».



Кроме того, возле места, куда целились оккупанты, находится роддом.

Курсор ранее писал, что российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра.

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