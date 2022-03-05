Украинцы пытаются прогнать российских захватчиков из своих городов

Безоружные украинские граждане вышли на улицы Херсона и Мелитополя, чтобы противостоять российским захватчикам. Оккупанты растерняы и не знают, что им нужно делать.

Город Мелитополь Запорожской области захватили российские оккупанты. Однако жители не смогли оставить это просто так. Они вышли на акцию протеста перед вооруженными российским солдатами. Прямо перед ними протестанты махают сине-желтыми флагами.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Было обнародовано видео, на котором видно, как толпа протестующих идет в сторону российских военных. Те отступают. Раздаются выстрелы, предположительно, в воздух. Многие люди кричат, что оккупанты убирались к себе домой.

Кроме того, митинг также проходит в городе Херсон. Там также большое количество людей вышли на улицы. Они не боятся даже оружия и выстрелов. Более того украинцам удалось установить сине-желтый флаг на вражеский БТР.





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