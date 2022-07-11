В Беларуси хотят запретить покидать страну некоторым категориям граждан

За границу, согласно новому законопроекту, смогут не выпускать белорусов, которые проходят по «политическим» статьям Кодекса об административных нарушениях.

В парламенте Беларуси внесли проект закона, позволяющего КГБ запретить покидать пределы страны тем гражданам, которые стоят на профилактическом учете. Кроме того, ведомство может запрещать покидать страну тем, чей выезд будет якобы «противоречить интересам национальной безопасности» страны.

Примечательно, что законопроект был внесен еще 23 июня. Его могут принять уже на осенней сессии.

Согласно документу, покинуть территорию Беларуси не смогут люди, проходящие по политическим статьям Кодекса об админнарушениях. Например, неповиновению законному требованию должностного лица при исполнении.

Более того, силовики и спасатели Беларуси смогут покидать страну только по специальным разрешениям начальства. А вот порядок выезда государственных служащих будет определять правительство.

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