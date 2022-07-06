Эксперт озвучил причину, почему Лукашенко опасается вводить войска в Украину

На данный момент с территории Беларуси осуществляются запуски ракет разного калибра по украинским городам.

По словам известного военного эксперта Олега Жданова, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не отдает приказ о введении белорусских войск на территорию Украины, потому что в таком случае армия РБ перейдет в подчинение генштабу россии*.

Об этом Жданов заявил в эфире телеканала ТСН.

По словам эксперта, после того, как Лукашенко отдаст такой приказ, все войска Беларуси окажутся в подчинении генштаба рф, став частью вооруженных сил «Союзного государства».

Жданов отметил, что в январе этого года в рамках учений «Союзная решительность» Беларусь и россия отработали вопрос объединения сил безопасности «Союзного государства». Он отметил, что на данный момент осталась только одна небольшая процедура – Лукашенко должен отдать приказ на применение вооруженных сил Беларуси. После такого приказа войска РБ автоматически переходят в подчинение российского генштаба.

«Лукашенко боится оторвать от себя хоть маленькую часть. Лукашенко всячески избегает такого развития событий, потому что армия для него сейчас – единственная ножка того стула, на котором он сидит, которая еще не подпиленная».

Жданов отметил, что Лукашенко готов отдавать боеприпасы, соглашаться на передачу техники из долгосрочного хранения, но пока что «армию он держит».

Ранее Курсор писал, что названо условие, при котором белорусская армия может вступить в войну с Украиной. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что Беларусь поддерживает россию и участие Беларуси в «спецоперации» определено им давно. При этом о вводе войск в эту страну он промолчал.

Кроме этого, Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией. По его словам, Беларусь и россия создали одну военизированную группировку.

Ранее редакция Курсора писала, что Шойгу рассказал, когда закончится война в Украине.

Кроме того, наш сайт сообщал, что названо условие, при котором россия немедленно прекратит войну против Украины.

Еще напомним, что в россии пожаловались на несправедливый мир и пригрозили не останавливаться в войне против Украины.