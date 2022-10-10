В Беларуси пожаловались на Украину: «Испытываем на себе давление»

По словам глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что пограничники РБ «испытывают на себе давление» со стороны украинских коллег. Такое заявление Лаппо сделал в эфире телеканала СТВ.

По его словам, обстановка на южном направлении сложная, а Украина наращивает прикрытие государственной границы с Беларусью.

«Украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировали дороги. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах. Выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона. Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка», — заявил Лаппо.

По словам чиновника, бойцы Территориальной обороны Украины «целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка».

Ранее Курсор писал, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

Кроме этого, Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине. Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Как сообщал Курсор, беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины. Однако официально вступать в войну самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не станет. Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Курсор писал, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!