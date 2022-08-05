В Беларуси признали Telegram-стикеры с Лукашенко экстремистскими

Стикеры высмеивают Лукашенко, намекая на его зависимость от владимира путина, а также на то, что он на самом деле не выиграл выборы в 2020 году.

Белорусский суд признал экстремистскими материалами стикеры в месенджере Telegram, которые изображают самопровозглашенного «президента» Александра Лукашенко и высмеивают его.

Так, под запрет попали стикеры под названием «Luka» и «Sasha 3%», которые представляют собой карикатуры на Лукашенко и его режим.

На некоторых из них есть надписи «Дави таракана» (Лукашенко называют «усатым тараканом» многие его противники) и на белорусском языке «Падайце Презідэнту» (Подайте президенту).

Примечательно, что интернет-мем «Саша 3 процента» появился еще в 2020 году. Тогда в Беларуси провели соцопрос относительно тогда еще будущих выборов. Согласно ему, Лукашенко должен был набрать всего 3 процента голосов.

Напомним, что Александр Лукашенко якобы снова выиграл выборы в августе 2020 года. Тогда на улицы белорусских городов вышло большое количество протестующих, однако демонстрации жестоко подавлялись силовиками.

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