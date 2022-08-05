Психиатр рассказал о состоянии владимира путина: Психопат и нарцисс

По словам психиатра, путина действительно были предпосылки для развития психологических отклонений. Он не сомневается в своих решениях, не признает ошибок и не пытается за них оправдаться.

Владимир путин* имеет психопатию и нарциссической расстройство личности. Также у него есть признаки садиста.

Об этом рассказал Психиатр Джеймс Фэллон, о чем пишет The Insider.

По словам специалиста, у путина было тяжелое детство. Кроме того, он получал различные психологические травмы во взрослой жизни. Сейчас же путин готов выжидать годами для того, чтобы удачно атаковать. Это признаки психопатии. Психопаты, по словам специалиста, ищут у своих жертв слабые места.

Одна из самых больших травм путина – распад СССР. Также путин очень боится насильственной смены своего режима. Этот страх усилился после того, как в 2011 году умер ливийский диктатор Каддафи.

Кроме того, уже сейчас у путина прослеживаются признаки паранойи. Во всех своих поступках психопаты, как рассказал психиатр, винят других людей. Свои действия они считают вполне рациональными.

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