В Белом доме прокомментировали вероятность применения ядерного оружия россией

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что США не обнаружили признаков готовности рф к применению ядерного оружия.

По словам Кирби, США и союзные государства «осуществляют самый тщательный мониторинг», но «нет никаких признаков того, что *путин сделал что-либо, чтобы приблизиться к принятию такого решения».

Об этом сообщает ABC.

«Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что путин принял решение использовать ядерное оружие. Честно говоря, нет никаких свидетельств того, что он принял такое решение. Мы также не видели ничего, что дало бы нам основания изменить состояние готовности наших сил стратегического сдерживания», – добавил координатор.

Помимо этого, США не видят готовности рф к переговорам.

Ранее эксперт назвал два вероятных сценария завершения войны в Украине и вспомнил об Израиле.

Также «Курсор» сообщал о том, что в россии еврею грозит 4 года колонии строгого режима за антивоенную публикацию.

Помимо этого, российские оккупанты начали массово сдаваться в плен.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!