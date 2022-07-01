В британской разведке рассказали о том, почему россия покинула остров Змеиный

Министерство обороны Великобритании заявляет, что россия не делала никакого «жеста доброй воли» в отношении острова Змеиный — российских солдат оттуда попросту выбили.

Скорее всего, россия* вывела войска с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости перед ударами Украины, а не в качестве «жеста доброй воли», как она заявляла.

В последние недели вооруженные силы Украины наносили массовые ракетные и беспилотные удары по российскому гарнизону. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Кроме того, ВСУ использовали противокорабельные ракеты, чтобы вывести из строя российские военные корабли, пытавшиеся пополнить запасы на острове.