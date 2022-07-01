В британской разведке рассказали о том, почему россия покинула остров Змеиный

Скорее всего, россия* вывела войска с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости перед ударами Украины, а не в качестве «жеста доброй воли», как она заявляла.
В последние недели вооруженные силы Украины наносили массовые ракетные и беспилотные удары по российскому гарнизону. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Кроме того, ВСУ использовали противокорабельные ракеты, чтобы вывести из строя российские военные корабли, пытавшиеся пополнить запасы на острове.
Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз обстреляла ракетами Одесскую области. В результате обстрела пострадал жилой многоэтажный дом и база отдыха.
Курсор писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.
Наша редакция сообщала, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.
Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!