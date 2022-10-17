В днр заявили о новом обмене военнопленными с Украиной

Глава так называемой *днр денис пушилин анонсировал проведение нового обмена военнопленными.

Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из днр, лнр и других регионов рф», – написал пушилин в своем Telegram-канале.

Отметим, что пушилин является украинским коллаборационистом и вторым главарем террористического квазигосударственного образования «Донецкая народная республика». В 2014 году он организовывал пророссийские митинги в Донецке в апреле 2014 года.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, как *россия атаковала Киев с помощью иранских беспилотников. По его информации, в результате удара по жилому дому погибли уже 4 человека. Среди них молодая семья, которая ожидала ребенка. Помимо этого, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк обвинил Иран в смерти украинцев и призвал Запад к введению санкций.

Также «Курсор» сообщал, что депутат Кнессета от «Ликуда» посетила Молдову, где поддержала пророссийские демонстрации.

Помимо этого, украинские спецслужбы перехватили очередной разговор солдата рф, которая показывает, что оккупанты панически боятся полномасштабного наступления ВСУ в Херсонской области.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!