В Германии анонсировали поставку новейшего оружия Украине: что известно

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину и в ближайшее время отправит ей новейшее оружие.

Украина продолжает получать военную помощь от многих стран, в частности Германии. И в ближайшее время, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, ВСУ для борьбы с оккупантами отправят новейшее вооружение.

Об этом сообщает издание Reuters.

Германия обещают новую военную помощь Украине в ближайшие недели. Кроме отправки радиолокационных систем и беспилотных летальных аппаратов, страна может взять на себя ответственность по обеспечению украинских военных отдельными видами вооружения, в частности артиллерии и современных систем ПВО.

Олаф Шольтц отметил, что Германия будет оказывать помощь и поддержку Украине столько, сколько потребуется.

«Курсор» писал ранее, что Украина получает различное вооружение от союзников, чтобы побыстрее выгнать российских оккупантов со своей земли. Но военный эксперт Олег Катков рассказал, какое оружие является лучшим, потому что обладает высокой мобильностью и дальней стрельбой.

Еще мы писали, что военный эксперт Олег Жданов рассказал, что есть виды вооружения, которых ВСУ очень не хватает или же они в дефиците. Например, в борьбе с российскими захватчиками очень бы помогли дополнительные беспилотники, например, Switchblade 600, которые эффективно справляются с техникой противника.