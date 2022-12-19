В городе московской области рухнули строительные леса, много пострадавших

Автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову на стройку, застрял в сугробах.

Сегодня, 19 декабря, в краснознаменске*, который расположен в московской области российской федерации, рухнули строительные леса. В результате происшествия пострадали не менее 15 человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сначала источники сообщили о десятерых пострадавших, но после их количество выросло до 15 человек. Возраст пострадавших составляет от 21 до 40 лет. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии их уже доставили в медицинское учреждение. У многих работников диагностированы переломы.

Что послужило причиной падения строительных лесов — не сообщается.

Автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову, застрял в сугробах снега. Так что спасателям и обычным прохожим пришлось его выталкивать.

«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 12 декабря, в Гиват-Зеэве обрушились строительные леса высотой девять этажей. ЧП произошло на улице Ракефет.

Еще мы писали, что несколько дней назад во Владивостоке (*россия) произошел масштабный пожар на складах. Площадь пожара превышает 1000 квадратных метров.

Напомним, что 9 декабря, в москве загорелся торговый центр «МегаХимки», который находится на Ленинградском шоссе. По информации СМИ пожар начался с возгорания кровли. После этого последовали взрывы в самом здании.

Читайте также, в омске (российская федерация) загорелся торговый центр «Триумф». Площадь возгорания составила более 1,3 тысячи квадратных метров.