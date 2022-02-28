В Харькове продолжаются сильные бои

В Харькове идут бои. В небе видны российские самолеты. Судя по всему, российские оккупанты решили пойти на штурм. Многие мирные жители прячутся в супермаркетах.
В сети также были опубликованы видео с места событий, которые сняли очевидцы.
Затем появились данные, что город находится под контролем ВСУ. На улицах люди находят снаряды.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что в Иванкове Киевской области российские оккупанты сожгли историко-краеведческий музей.
Кроме того, Курсор писал, что в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты значительно снизили темпы наступления.
Еще напомним, что Россия задействовала против Украины около 100 тысяч военных.
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