В Харькове украинские военные взяли в трофей редкую технику

Редкую командно-наблюдательную машину 1В1003, просто оставленную армией рф, получили в свое пользование солдаты ВСУ под Харьковом.

Украинские войска, освобождавшие от оккупантов Харьков, «затрофеили» редкую технику. В сети показали фото интересной находки.

Это современная российская командно-наблюдательная машина 1В1003 на базе БТР-80 комплекса управления артиллерией 1В198 «Канонада».



Ранее мы сообщали, что отступая в рамках «жеста доброй воли» российские военные бросают технику на миллионы долларов. Поскольку лендлиз от США задерживается, пока Украина получает «лендлиз» от россии*.

Ранее Курсор писал, что армия рф оставила на Харьковщине редкий «трофей»: опубликовано видео. В открытом доступе появилось видео, указывающее на то, что во время бегства из временно оккупированных районов Харьковщины армия рф* бросила редкую и одновременно раритетную машину командира батареи САУ 1В14 из состава комплекса 1В12 «Машина-С».

Ранее Курсор информировал о том, что, по словам путина, россия якобы победила в конфликте с Украиной и выйдет из него обновленной.

Также сайт писал, в чем фокус: Израиль извлекает ценные уроки из войны в Украине. Израильский военный эксперт рассказал, в чем особенность российско-украинской войны и может ли ЦАХАЛ применить украинские методы ведения военных действий.

Напомним, редакция информировала, что Зеленский показал, во что россияне превратили процветающий украинский город: боль и разруха.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!