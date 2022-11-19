Генпрокуратура Украины сообщила о количестве погибших детей в результате вторжения рф

По данным Организации Объединенных Наций, по меньшей мере 16 295 мирных жителей были убиты после вторжения рф в Украину 24 февраля.

По меньшей мере 437 украинских детей погибли в результате вторжения рф*, сообщила в субботу Генеральная прокуратура Украины.

Более 837 детей также получили ранения, согласно официальным данным, «не окончательным», поскольку они все еще проверяют информацию из зон активных боевых действий, освобожденных районов и территорий, все еще оккупированных российскими войсками.

По данным прокуратуры, больше всего пострадала восточная часть Донецкой области: 423 ребенка погибли или получили ранения.

По данным Организации Объединенных Наций, по меньшей мере 16 295 мирных жителей были убиты после вторжения рф 24 февраля, которое Киев и западные лидеры осудили как акт неспровоцированной агрессии. Москва отрицает нападение на мирных жителей.

Ранее Курсор писал, что стало известно, сколько солдат рф уже ликвидировали в Украине.

«Курсор» также сообщал, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!