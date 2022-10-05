В иранских дронах нашли американские детали

Украинские инженеры из города Днепр исследовали один из сбитых иранских дронов-камикадзе, которые россия использует для войны в Украине.

Оказалось, что внутри беспилотника находятся чипы американского производства.

Об этом сообщает инициатор проекта создания украинского беспилотника «Довбуш» Владимир Яценко в Facebook.

«Врага нужно знать в лицо. Инженеры нашей команды присоединились к препарированию «внутренностей» «Шахида». На фото устройство цифровой радиосвязи. Несколько интересных выводов: эмбарго на поставку высокотехнологичных компонентов в Иран имеет большие дыры — на центральном процессоре хоть и затертая маркировка, но определенные признаки 100% указывают на то, что это мощный чип производства ALTERA/INTEL», – рассказал Довбуш.

Помимо этого, утверждается, что дрон спроектировали специалисты, проходившие обучение в США.

«Каждый мировой центр проектирования электронных устройств имеет свои признаки (как у художников). Интересно, что иранские студенты не могут учиться в США на пилотов, а вот приобщиться к новейшим технологиям в сфере радиоэлектроники – охотно», – добавил эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, что значит для Украины и Запада сближение *россии и Ирана.

Также «Курсор» сообщал, что иранские дроны-камикадзе обстреляли Киевскую область, что привело к пожарам и одному пострадавшему. В самом Тегеране отрицают поставки рф дронов для войны в Украине.

Помимо этого, недавно политолог предположил, объявит ли путин официально войну Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!