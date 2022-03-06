В Казахстане проходит масштабный митинг в поддержку Украины

На масштабный митинг жители Алматы вышли с плакатами «Нет войне», «Руки прочь от Украины», «Stop Putler». Практически все пришли на митинг с украинскими флагами.

В Казахстане тысячи людей вышли на демонстрацию, чтобы поддержать Украину в войне с РФ.

Как рассказал украинский журналист Аян Шарипбаев, в Алмате утром шестого марта начался митинг в поддержку Украины. Многие люди вышли с плакатами и украинскими флагами.

Мэрия города дала разрешение на проведение этой демонстрации, а потому его не разгоняют. По словам журналистов, на митинг вышло примерно тысяч пять человек.

В сети уже начали появляться фото и видео с места событий.





Ранее редакция нашего портала писала, что с начала войны в Израиль прибыло уже более двух тысяч украинских граждан.

Кроме того, Курсор сообщал, что Украина еще ждет оборонительного оружия от Израиля.

Также наш сайт писал, что споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки.

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