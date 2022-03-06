ВОЗ сообщила о шести погибших в результате обстрелов украинских медучреждений

Глава ВОЗ Адханом Гебрейесус написал, что нападения на медицинские учреждения или работников нарушают медицинский нейтралитет и являются нарушением международного гуманитарного права.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что она подтвердила как минимум шесть нападений на медицинские учреждения в Украине на фоне вторжения России в страну, в результате которых шесть человек погибли и 11 получили ранения.

Агентство здравоохранения ООН заявляет, что изучает дополнительные сообщения об ударах по медицинским учреждениям.

«Нападения на медицинские учреждения или работников нарушают медицинский нейтралитет и являются нарушением международного гуманитарного права», — написал в Twitter глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее Курсор сообщал, что в сети показали, как ВСУ охраняют синагогу в Украине. Вооруженные силы Украины ведут охрану не только стратегических объектов, но и культурных, религиозных. Примечательно, что большое количество синагог в Украине превратились в настоящие убежища для евреев и украинцев.

Кроме того, наш сайт сообщал, что российские оккупанты нанесли очередной удар по Харькову.

Также мы писали, что мэр украинского Мариуполя заявил об усилении обстрелов российскими войсками.

Еще Курсор передавал, что война в Украине вынуждает ЕС внести изменения в политику в отношении беженцев.

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