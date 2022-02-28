В Киевской области российские солдаты расстреляли отца на глазах у сына

Преступления против человечности — норм для российских войск. РФ вторглась в Украину 24 февраля. За четыре дня российская армия убила 352 украинска. Это если не считать тех, кто погиб за 8 лет гибридной войны, начатой еще в 2014 году.

РФ продолжает совершать военные преступления против украинского народа. Так, в Иванкове Киевской области российские оккупанты расстреляли мужчину на глазах сына.

Об этом сообщили на портале OBOZREVATEL.

Отец и сын ехали в автомобиле. Вместе с ними в салоне также были три собаки. Однако оккупанты, которые, судя по всему, находились где-то рядом с дорогой, открыли по машине огонь. В результате мужчина был ранен. Также погибли две собаки.

В живых остались лишь одна немецкая овчарка и молодой человек, который наблюдал за тем, как его отец умирает на дороге.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты обстреливают жилые районы Харькова.

Кроме того, мы писали, что при обстреле городов российские захватчики используют запрещенное Женевской конвенцией оружие.

Еще напомним, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине.

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