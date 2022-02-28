Война в Украине: с 17 февраля российские оккупанты убили 46 мирных жителей на Донбассе

В результате обстрелов российских оккупантов за сутки пострадали 14 гражданских лиц. Среди них шестеро погибли.
Об этом сообщила полиция Донецкой области на своем официальном сайте.
Сообщается, что еще с момента начала эскалации 17 февраля российские захватчики убили 46 человек. Все они были мирными жителями Донецкой и Луганской областей. Из них – двое детей.
Все военные преступления России полиция тщательно документирует.
Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.
Еще напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.
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