Война в Украине: с 17 февраля российские оккупанты убили 46 мирных жителей на Донбассе

Прямо сейчас наши украинские военные, Национальная гвардия и территориальная оборона защищают Мариуполь, «горячей» точкой остается и Волноваха. Оккупанты бьют по жилым домам, не давая возможности эвакуировать мирное население.

В результате обстрелов российских оккупантов за сутки пострадали 14 гражданских лиц. Среди них шестеро погибли.

Об этом сообщила полиция Донецкой области на своем официальном сайте.

Сообщается, что еще с момента начала эскалации 17 февраля российские захватчики убили 46 человек. Все они были мирными жителями Донецкой и Луганской областей. Из них – двое детей.

Все военные преступления России полиция тщательно документирует.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Еще напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.

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